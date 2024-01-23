Альфа-банк сообщил об усилении требований комплаенс-политики банков КНР

В кредитной организации заверили, что это никак не отражается на получении платежей в юанях зарубежными контрагентами

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Альфа-банк отмечает усиление контроля со стороны китайских банков при проведении трансграничных платежей из России в Китай, сообщила ТАСС пресс-служба кредитной организации.

"Большая часть платежей в Китай у нас проходит в юанях, небольшая - в рублях. Мы видим усиление требований комплаенс-политики, но это нормальная практика про проведении трансграничных платежей", - сообщили в банке.

При этом в кредитной организации заверили, что это никак не отражается на получении платежей в юанях зарубежными контрагентами и не влияет на работу банка.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что некоторые китайские банки проверяют трансграничные операции с РФ и хотят усилить контроль за финансированием российских клиентов после угроз США о введении вторичных санкций.