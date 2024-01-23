АПМ оценила налоговый потенциал майнинга в 50 млрд рублей в год после 2025 года

Директор ассоциации Сергей Безделов сообщил, что объем рынка майнинга в России составляет около 2,5 ГВт потребляемой энергии

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Налоговый потенциал майнинга в России при введении взвешенного регулирования оценивается в 50 млрд рублей ежегодно после 2025 года. Такую оценку привел директор Ассоциации промышленного майнинга (АПМ) Сергей Безделов в ходе брифинга ассоциации на тему "Рынок промышленного майнинга в России: перспективы и прогнозы развития".

"В случае введения взвешенного регулирования налоговый потенциал оценивается в 50 млрд рублей ежегодно после 2025 года", - сказал он.

По словам Безделова, объем рынка майнинга в России на сегодняшний день составляет около 2,5 ГВт потребляемой электрической мощности, порядка 1,7 ГВт из которых принадлежит промышленным майнерам с долей от общей потребляемой мощности свыше 13%.

В настоящее время отрасль промышленного майнинга законодательно не урегулирована, не даны понятия "майнинг" и "майнинговая деятельность", отсутствует соответствующий Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД), добавил глава ассоциации.

Замглавы Минэнерго РФ Павел Сниккарс в интервью ТАСС в июне 2023 года отмечал, что министерство поддерживает легализацию майнинга в стране и выступает за введение налогообложения для майнеров. По его словам, министерство предусмотрит определенные ограничения, чтобы не строить под нужды майнеров большое количество генерирующих мощностей, "за которые заплатит вся страна".