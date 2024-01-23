Посол Вьетнама в США заявил, что страна пока не приняла решение о присоединении к БРИКС

Оно будет основываться на национальных интересах, подчеркнул Нгуен Куок Зунг

ВАШИНГТОН, 23 января. /ТАСС/. Вьетнам интересуется деятельностью БРИКС, но пока не принял решение о присоединении к этому объединению. Об этом заявил посол Вьетнама в США Нгуен Куок Зунг, выступая на конференции, посвященной отношениям Вьетнама и Соединенных Штатов в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

"Мы наблюдаем за [деятельностью БРИКС], но пока не приняли решение. Оно будет основываться на национальных интересах. Если это будет отвечать нашим интересам и даст нам достаточно преимуществ, то тогда мы будем [рассматривать вопрос о вступлении в БРИКС]", - сказал дипломат.

В октябре прошлого года на полях XX ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи президент Дипломатической академии Вьетнама Фам Лан Зунг также заявила, что Вьетнам интересуется деятельностью БРИКС. По ее словам, БРИКС может помочь Вьетнаму справиться с глобальными вызовами.

В августе прошлого года Наледи Пандор, министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР, которая тогда председательствовала в БРИКС, обнародовала список стран, которые официально подали заявки на вступление в БРИКС. В их числе был назван Вьетнам.