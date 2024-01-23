В Нидерландах арестовали троих подозреваемых в обходе санкций ЕС против России

Подозреваемые входили в международную сеть по незаконной торговле и поставляли в Россию электронное и лабораторное оборудование, которое может использоваться в том числе в военных целях

ГААГА, 23 января. /ТАСС/. Три человека арестованы в Нидерландах по подозрению в обходе санкций, введенных Евросоюзом против России. Об этом сообщило Голландское управление по борьбе с финансовыми и налоговыми преступлениями.

Как утверждают в ведомстве, подозреваемые входили в международную сеть по незаконной торговле и поставляли в РФ электронное и лабораторное оборудование, которое может использоваться в том числе в военных целях.

Задержания были произведены еще 9 января, однако сведения об этом не разглашались в интересах следствия. В ходе международной операции, участие в которой также приняли Германия, Канада, Латвия и Эстония, "были изъяты документы и цифровые носители информации, а также заморожены банковские счета", отметили в управлении.

Телеканал NOS в свою очередь сообщил, что речь идет о компании ETW-Tekhnologiya, которая закупала товары, такие как стеклянные корпуса, датчики углекислого газа, ареометры и резисторы, в Европе и переправляла их в Россию через страны Восточной Европы, преимущественно через Латвию. По данным СМИ, в общей сложности в РФ были поставлены запрещенные товары "на сотни тысяч евро".

Двое арестованных мужчин ранее являлись руководителями упомянутой компании, а арестованная женщина - сотрудницей. Нынешний директор и единственный акционер ETW-Tekhnologiya является гражданином РФ, утверждает телеканал. Голландское управление по борьбе с финансовыми и налоговыми преступлениями разыскивает его, но не знает, где он находится.

Поддержку в проведении операции оказали Европейское полицейское агентство и Европейское агентство по сотрудничеству органов юстиции.