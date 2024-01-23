Роспотребнадзор и ЦПРТ создадут полный риск-профиль компаний, маркирующих продукцию

Замглавы Роспотребнадзора РФ Алексей Поликашин отметил, что большая часть работ предстоит по автоматизации надзорной деятельности и развитию функционала мобильного приложения "Честный знак" для контрольно-надзорных органов

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Роспотребнадзор совместно с Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки "Честный знак") в 2024 году создадут полноценный риск-профиль компаний, реализующих маркированную продукцию, до этого ведомство могло выявлять только отдельные риски, рассказал замглавы Роспотребнадзора РФ Алексей Поликашин на круглом столе в ТАСС, посвященном внедрению "Честного знака" в 2023 году.

"Мы также наметили себе перечень совместных действий [с ЦРПТ] на предстоящий год. Это улучшение аналитических инструментов системы маркировки. Речь идет о создании риск-профиля контролируемых лиц, основанного на анализе хозяйственной деятельности и предсказании возможных отклонений от обязательных требований. Безусловно, повышение риск-ориентируемого надзора предполагает постоянную работу с индикаторами риска, утверждение новых и корректировку уже существующих", - отметил Поликашин.

По его словам, большая часть работ предстоит по автоматизации надзорной деятельности и развитию функционала мобильного приложения "Честный знак" для контрольно-надзорных органов.

Также в начале 2024 года была подписана совместная дорожная карта, она включает в себя раздел, посвященный развитию потребительской грамотности и вовлечению потребителей в общественный контроль. "Сегодня приложение "Честный знак" установлено более чем на 15 млн смартфонов и на основе обратной связи, которую дает гражданское общество могут быть сформированы самостоятельные индикаторы риска", - добавил Поликашин.