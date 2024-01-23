Bild: BMW подозревают в занижении показателей выбросов от кроссовера X3

По данным издания, в отношении автопроизводителя начата "формальная проверка"

БЕРЛИН, 23 января. /ТАСС/. Федеральное автотранспортное ведомство Германии не исключает, что компания BMW могла использовать незаконные методы для занижения данных о вредных выбросах от некоторых моделей авто. Об этом сообщил таблоид Bild.

По данным издания, в отношении автопроизводителя начата "формальная проверка". "Есть подозрение, что BMW манипулировала показателями выбросов, используя незаконные методы", - говорится в статье.

В частности, в материале описывается схема с кроссовером BMW X3. Выбросы от двигателя этого автомобиля ниже при выключенной климатической системе, отмечается в статье. Якобы при помощи этого метода компания могла влиять на результаты тестов.

В 2015 году в центре скандала с дизельными выбросами оказался концерн Volkswagen. Выяснилось, что автомобили компании были оснащены программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах. В действительности они в разы превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха.