В Британии рассказали о договоре с Фарерами о запрете на рыболовство для судов из РФ

Речь идет о последней возможности, которая позволяла российским судам осуществлять промысел в рыболовной зоне Фарер

ЛОНДОН, 23 января. /ТАСС/. Великобритания добилась окончательного запрета российским судам ловить рыбу в британских водах, достигнув соглашения по этому вопросу с Фарерскими островами. Об этом сообщила газета Express со ссылкой замминистра охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Британии Марка Спенсера.

"Это зона между Фарерскими островами и Великобританией, которая с определенного времени представляет собой совместную рыболовную зону. Фарерские острова согласились не позволять российским судам заходить в 2024 году в эту зону. Это огромный шаг вперед", - приводит издание слова замминистра, сказанные на заседании профильного комитета Палаты общин (нижней палаты британского парламента).

"Стоит отметить, что власти Фарерских островов приняли это решение [сами]. Конечно, мы их побуждали к этому, но это то решение, которые приняли они", - сказал Спенсер.

Как отмечается в статье, речь идет о последней возможности, которая позволяла российским судам осуществлять промысел в рыболовной зоне Фарер. Это небольшой участок акватории между Фарерскими островами (имеют статус автономии в составе Датского королевства) и Шетландскими островами (принадлежат Шотландии).

В 1999 году правительства Великобритании, Дании и Фарер договорились о совместном пользовании нефтегазовыми и рыбными ресурсами в пограничной зоне. Британская сторона выражала недовольство тем, что российские траулеры продолжали вести там промысел и пользоваться фарерскими портами после того, как РФ начала специальную военную операцию на Украине, а ее судам было запрещено заходить в воды и порты Великобритании.

18 января правительство России одобрило законопроект о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве. Соглашение было заключено в 1956 году между СССР и Великобританией. Правительство Советского Союза разрешало британским рыболовным судам промысел в определенных зонах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова. Кораблям также позволялось свободно плавать и становиться на якорь в этих водах. Так как Россия является правопреемником СССР, договор продолжил действовать и после распада Союза.