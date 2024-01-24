Молдавия и Великобритания подписали соглашение о воздушном сообщении

В британском посольстве отметили, что договор регулирует услуги воздушного транспорта

КИШИНЕВ, 24 января. /ТАСС/. Представители Молдавии и Великобритании подписали соглашение о воздушном сообщении, которое позволяет их авиакомпаниям выполнять прямые рейсы между любыми аэропортами двух стран. Об этом информирует посольство Великобритании на странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Великобритания и Республика Молдова подписали соглашение о воздушном сообщении. Оно регулирует услуги воздушного транспорта и стимулирует развитие воздушного сообщения между двумя странами", - говорится в сообщении.

Соглашение было подписано в Лондоне министром инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андреем Спыну и министром транспорта Великобритании Марком Харпером. Ранее Спыну заявлял, что власти Молдавии заинтересованы в привлечении как можно большего количества авиакомпаний в Кишиневский международный аэропорт, который снизил нагрузку на фоне вооруженного конфликта на Украине. В феврале прошлого года Молдавия закрыла свое воздушное пространство, а позже открыла узкий коридор для полетов в направлении Румынии. Местные власти также препятствуют прямому авиасообщению с Россией, которое сегодня осуществляется через третьи страны.