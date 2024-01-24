На Чукотке создали льготный кредитный продукт для ветеранов боевых действий

Займ можно получить только на предпринимательскую деятельность

ТАСС, 24 января. Льготный кредитный продукт для ветеранов боевых действий и членов их семей разработан на Чукотке. Эта категория граждан может взять займ на предпринимательскую деятельность под 1% годовых, сообщила ТАСС директор Микрокредитной компании Чукотки Мария Гурина.

"Кредитный продукт разработан специально для ветеранов боевых действий, в том числе и участников спецоперации, а также членов их семей. Получить займ на льготных условиях могут как субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП), так и самозанятые. Для них процентная ставка будет составлять 1% годовых", - рассказала Гурина.

Она добавила, что максимальный размер займа для субъектов МСП составляет 5 млн рублей, для самозанятых - 500 тыс. рублей. Получить заемные средства на льготных условиях можно только на предпринимательскую деятельность. Разработка кредитного продукта была проведена в рамках реализации профильного нацпроекта для предпринимателей.