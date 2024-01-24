СМИ: забастовка машинистов в ФРГ грозит осложнением работы промышленности

Как пишет портал Tagesschau, эта акция протеста - самая продолжительная из всех, которые организовывал профсоюз GDL

БЕРЛИН, 24 января. /ТАСС/. Машинисты германских пассажирских поездов приступили в 02:00 (04:00 мск) к очередной общенациональной забастовке. Они присоединились к стачке, которую начали во вторник машинисты грузовых составов.

Ожидается, что в ближайшие дни железнодорожное сообщение по всей ФРГ будет парализовано, будут отменены сотни пассажирских поездов. К забастовке призвал профсоюз GDL, она продлится шесть дней - до 29 января. Как пишет портал Tagesschau, эта акция протеста - самая продолжительная из всех, которые организовывал GDL. Газета Sueddeutsche Zeitung со своей стороны уточняет, что речь идет "о самой длинной забастовке", с которой сталкивался концерн Deutsche Bahn.

Причиной стачки является тарифный конфликт между Deutsche Bahn и профсоюзом. Последний требует повышения заработной платы машинистов на €555 в месяц, сокращения продолжительности рабочей недели с 38 до 35 часов для сотрудников, трудящихся сменами, при сохранении полной зарплаты. Переговоры велись с начала ноября 2023 года, но зашли в тупик.

При этом концерн Deutsche Bahn упрекает профсоюз в непропорциональных мерах. "Сейчас самое время продолжить переговоры, чтобы найти компромисс, - указали в компании. - Мы готовы к диалогу в любое время и в любом месте".

Такая продолжительная забастовка грозит оказать отрицательное влияние на германскую экономику, предупредили в Ассоциации химической промышленности (VCI) и Ассоциации автомобильной промышленности (VDA). "Предприятия совместно с логистическими компаниями разработали гибкие схемы, однако они смогут компенсировать задержки поставок лишь отчасти", - указали в VCI. "Объявленная шестидневная забастовка железнодорожников создает нагрузку на логистику в Германии и Европе, а следовательно, и на компании немецкой автомобильной промышленности", - отметил представитель VDA.

GDL ранее проводил забастовку с 9 по 12 января. На прошлой неделе Deutsche Bahn попытался воспрепятствовать новой стачке, сделав следующие предложения: сокращение работы на 1 час с 1 января 2026 года, поэтапное повышение заработной платы - на 4,8% с августа 2024 и еще на 5% с апреля 2025 года. Кроме того, сразу же после заключения соглашения концерн был готов выплатить компенсационную премию в связи с ростом инфляции. Однако эти предложения не устроили GDL.