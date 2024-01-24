Эксперт: кризис в Красном море нарушает торговлю химпредприятий ФРГ с Азией

Представитель Ассоциации химической промышленности Германии отметила, что теперь транспортировка занимает больше времени

БЕРЛИН, 24 января. /ТАСС/. Ассоциация химической промышленности ФРГ (VCI) наблюдает нарушение привычных логистических цепочек между германскими и азиатскими химпредприятиями. Об этом заявила представитель отраслевого союза в ответ на запрос корреспондента ТАСС.

"Суэцкий канал является важнейшей транспортной артерией для торговли между Германией и Азией. Если суда все чаще идут по маршрутам в обход Суэцкого канала, то нарушаются поставки сырья из Азии и продажа нашей продукции в Азию. Транспортировка занимает больше времени, а транспортные расходы растут", - указали в VCI, но затруднились привести какие-либо цифры.

Более 1 млн человек работают в Германии в сфере химической промышленности. В этой отрасли заняты примерно 8 тыс. компаний. От нее зависит 2,4 млн рабочих мест.

В сентябре 2023 года представители химической промышленности Германии пожаловались канцлеру Олафу Шольцу на неудовлетворительное состояние отрасли. Компании из 14 федеральных земель республики составили обращение властям, в котором говорится об угрозе массового сокращения рабочих мест, поскольку есть риск, что производство будет перенесено в более дешевые места за рубежом. Причина таких настроений заключается в том, что вряд ли какая-либо другая отрасль экономики так сильно зависит от низких цен на энергоносители, отмечалось в статье.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменские повстанцы-хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября прошлого года хуситы атаковали более 20 гражданских судов в Красном море.

Из-за обострения ситуации в Красном море многие компании решили направить суда, которые обычно шли в Европу через Суэцкий канал, через мыс Доброй Надежды на юге ЮАР. Однако этот путь занимает на 10-14 дней больше, что увеличивает издержки. В результате ряд компаний в Европе столкнулся с нехваткой комплектующих, которые не успевают доставлять. В частности, американский автопроизводитель Tesla приостановит с 29 января на две недели работу большей части цехов на заводе под Берлином.