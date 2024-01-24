В ассоциации автопрома ФРГ заявили, что кризис в Красном море пока не затронул отрасль

В отраслевом союзе отметили, что германские автопроизводители пока в состоянии нивелировать логистические сложности благодаря диверсификации поставок комплектующих

БЕРЛИН, 24 января. /ТАСС/. Кризис в Красном море провоцирует логистические сложности, однако германские автопроизводители пока в состоянии нивелировать их благодаря диверсификации поставок комплектующих. Об этом заявил корреспонденту ТАСС представитель Ассоциации автомобильной промышленности (VDA) ФРГ.

"Ситуация в Красном море требует корректировки маршрутов перевозки грузовых судов. В настоящее время грузовым судам приходится совершать длительные обходы вокруг мыса Доброй Надежды. Это приводит к значительному увеличению времени транспортировки и увеличению стоимости перевозки, - отметили в отраслевом союзе. - Однако в настоящее время негативного воздействия на производство автомобилей не наблюдается. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией".

"Компании германского автопрома постоянно диверсифицируют свою логистику и цепочки поставок, чтобы повысить свою устойчивость и располагать рычагами для воздействия на такие ситуации", - заявил представитель VDA.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменские повстанцы-хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября прошлого года хуситы атаковали более 20 гражданских судов в Красном море.

Из-за обострения ситуации в Красном море многие компании решили направить суда, которые обычно шли в Европу через Суэцкий канал, через мыс Доброй Надежды на юге ЮАР. Однако этот путь занимает на 10-14 дней больше, что увеличивает издержки. В результате ряд компаний в Европе столкнулся с нехваткой комплектующих, которые не успевают доставлять. В частности, американский автопроизводитель Tesla приостановит с 29 января на две недели работу большей части цехов на заводе под Берлином.