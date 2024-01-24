"Известия": майнеров в РФ предложили отключать от электроэнергии на 500 часов в год

Такая мера необходима для решения проблемы энергодефицита в некоторых регионах России, сообщает издание

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Майнеры должны быть отключены от электроэнергии на срок до 500 часов в год (почти 21 день), чтобы решить проблему энергодефицита в некоторых регионах России. Такая инициатива содержится в исследовании НИУ ВШЭ, которое провели по заказу Ассоциации промышленного майнинга и направили в правительство РФ, предложение поддержали в комитете Госдумы по энергетике.

В исследовании отмечается необходимость выделения майнеров в отдельную (четвертую) категорию потребителей, которую можно будет отключать от электроэнергии на длительный срок - 500 часов в год. Авторы напоминают, что в РФ есть только три категории надежности электроснабжения. Так, например, домохозяйства можно отключать от электроэнергии только на 72 часа за год и не более 24 часов подряд. У двух других категорий этот срок определяется договором, а какие-то предприятия нельзя отключать вовсе.

Предложение специалистов НИУ ВШЭ поддержали в Ассоциации промышленного майнинга и в комитете Госдумы по энергетике, пишут "Известия". Так, директор ассоциации Сергей Безделов назвал инициативу подходящей для всех. По его словам, предложенное решение допустимо для бизнеса, и майнеры готовы идти на компромисс. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев также положительно оценил инициативу. Он отметил, что майнеры достаточно неприхотливы и могут безболезненно отключаться от сети по предупреждению.

В исследовании отмечается, что мера может стать альтернативой предложению Минэнерго увеличить тарифы на передачу электроэнергии для майнинг-центров в энергодефицитных регионах в два-пять раз, которое ведомство представилло 29 декабря 2023 года. В то же время в самом министерстве заявили газете, что сейчас не рассматривают другие инициативы.

Ранее в Минэнерго сообщили, что из-за развития майнинга стал фиксироваться энергодефицит в юго-восточной части Объединенной энергосистемы Сибири (Иркутско-Черемховский район Иркутской области), в южной части Бурятии и отдельных районах Забайкальского края. По мнению ведомства, повышение тарифов для майнинговых центров станет стимулом для переезда майнеров в энергоизбыточные районы.