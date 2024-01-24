На Камчатке заявили, что новая теплица покроет потребности населения в овощах на 80%

Комплекс будет производить около 3 тыс. тонн продукции в год

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 января. /ТАСС/. Новый тепличный комплекс, строительство которого будет завершено на Камчатке в 2024 году, закроет потребности населения в свежих огурцах и помидорах на 70-80%. Планируется, что стоимость этих овощей будет ниже привозных, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"В текущем году мы планируем, что получим урожай с тепличного комплекса "Камчатский". Сегодня каркас теплиц уже построен, в весенний период будет произведено остекление. И в начале лета будут высажены уже первые саженцы огурцов, помидоров и зелени, которые обычно ввозятся с материка. Комплекс способен закрыть 70-80% от общей потребностей населения в тепличных овощах. И уже осенью мы увидим на прилавках магазинов местные овощи по доступным ценам", - приводятся в сообщении слова зампреда краевого правительства Романа Василевского.

В краевом правительстве ТАСС сообщили, что предприятие будет производить около 3 тыс. тонн свежих овощей в год.