Трутнев заявил, что санкции не повлияли на развитие ДФО

Вице-премьер также подчеркнул, что ни один проект на Дальнем Востоке не был остановлен и продолжает свою реализацию

ТАСС, 24 января. Все проекты на Дальнем Востоке продолжают реализовываться, несмотря на санкции против России. Изменение графика по некоторым из них никак не отразилось на развитии Дальневосточного федерального округа (ДФО), сообщил в интервью телеканалу "Россия-24" вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Ни один проект на Дальнем Востоке не остановился, они продолжают реализовываться. <…> В некоторых ситуациях пришлось сделать новый проект, рассчитывать на новую технику, которая будет приобретена уже в других странах, <...> затяжка может составить и год, и полтора. Но в целом это не повлияло угнетающе на развитие Дальнего Востока", - сказал Трутнев.

В конце 2023 года вице-премьер сообщал, что объем инвестиций в проекты с государственной поддержкой на Дальнем Востоке превысил 8 трлн рублей. На 2,8 тыс. созданных предприятиях будут работать около 300 тыс. человек.