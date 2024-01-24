Reuters: Tesla планирует выпустить новый электромобиль Redwood в середине 2025 года

Стартовая цена составит примерно $25 тыс., сообщило агентство

ЛОНДОН, 24 января. /ТАСС/. Компания Tesla планирует выпустить новую модель электромобиля под рабочим названием Redwood в середине 2025 года. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Автомобиль позиционируется как "компактный кроссовер", рассчитанный на массового потребителя. Стартовая цена составит примерно $25 тыс. Более низкая цена кроссовера позволит компании конкурировать с китайскими соперниками, такими как BYD, которая в последнем квартале 2023 года обогнала Tesla по продажам, поясняет агентство. По оценкам источников, Tesla намерена производить около 10 тыс. электромобилей нового поколения в неделю.

В ноябре 2023 года владелец компании Илон Маск анонсировал начало продаж нового электропикапа Cybertruck в Северной Америке спустя четыре года после презентации прототипа. Начальная цена в США составляет $61 тыс.