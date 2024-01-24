ФАС согласовала покупку доли в компании "Волгоград полимер" кемеровской ГК "Азот"

Ее размер составляет 51,25%

ТАСС, 24 января. Федеральная антимонопольная служба России согласовала ходатайство кемеровской ГК "Азот" - крупного в РФ производителя минеральных удобрений - о покупке доли в уставном капитале компании "Волгоград полимер" в размере 51,25%. Об этом сообщается в Telegram-канале ФАС России.

"ФАС согласовала ходатайство АО ГК "Азот" о приобретении доли в уставном капитале ООО "Волгоград полимер" в размере 51,25%. По мнению ведомства, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке производства химических органических основных веществ", - говорится в сообщении.

ГК "Азот" - крупный в России производитель минеральных удобрений. Входит в российский холдинг "Сибирский деловой союз". Компания "Волгоград полимер" занимается производством химических органических основных веществ.