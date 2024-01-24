Инвестиции в проект ветропарка в Амурской области оцениваются в 100 млрд рублей

В холдинге "Эн+" отметили, что часть из них планируется привлечь при участии банков Китая

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Объем капитальных вложений в проект строительства ветропарка в Амурской области оценивается в 100 млрд рублей, часть из которых планируется привлечь при участии банков Китая. Об этом говорится в сообщении холдинга "Эн+".

В сентябре 2023 года сообщалось, что "Эн+" планирует реализовать проект ветропарка в Благовещенске на паритетных началах с китайскими партнерами. Строительство может начаться в конце 2024 года. Мощность ветропарка составит 1 058 МВт, выработанную электроэнергию планировалось экспортировать в Китай в объеме 3 млрд кВт⋅ч в год. На тот момент инвестиции в проект оценивались на уровне 70 млрд рублей.

В "Эн+" напомнили, что на полях Восточного экономического форума были заключены соглашения между компанией, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и правительством Амурской области, а также между "Эн +" и китайской China Energy Investment Corporation о сотрудничестве при реализации проекта.

"Эн+" - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электростанции мощностью 19,5 ГВт и алюминиевые производства мощностью 4,2 млн тонн в год (через контрольный пакет в "Русале").

Основные акционеры "Эн+" - инвестиционная компания B-Finance Олега Дерипаски с долей 44,95% (из них право голоса ограничено 35%), трейдер Glencore (10,55%), в собственном владении находится 21,37% акций.