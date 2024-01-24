На конкурсе "Экономическое возрождение России" появится секция для зарубежных журналистов

Заявки на федеральный этап принимаются до 1 марта

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Специальная номинация для иностранных журналистов появится в рамках Всероссийского конкурса журналистов "Экономическое возрождение России", который проводят Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ и Союз журналистов России. Об этом сообщил ТАСС глава ТПП РФ Сергей Катырин.

"В этом году на федеральном этапе конкурса введена новая специальная номинация - "Лучший иностранный журналист, освещающий экономику России". Конкурс по данной номинации проводится среди аккредитованных в России иностранных шеф-корреспондентов", - сказал он.

По его словам, в 2023 году конкурс проводится в 30-й раз. Заявки на федеральный этап принимаются до 1 марта.

Всероссийский конкурс журналистов "Экономическое возрождение России" проводится ежегодно с 1993 года. Его целью является стимулирование развития экономического направления в отечественной журналистике и объективного отражения средствами массовой информации проблем становления и успехов отечественного предпринимательства.