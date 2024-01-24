X5 увеличила общие продажи в 2023 году на 20,6%

Они составили 3,139 трлн рублей

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Компания X5 Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", в 2023 году увеличила общие продажи на 20,6% по сравнению с показателем за предыдущий год - до 3,139 трлн рублей, говорится в сообщении компании.

В частности, выручка магазинов "Пятерочка" увеличилась на 15,8% и составила 2,432 трлн рублей, супермаркетов "Перекресток" - на 5,2%, до 384,321 млрд рублей, "жестких" дискаунтеров "Чижик" - в три раза, до 118,207 млрд рублей. Продажи цифровых бизнесов группы выросли на 75,7% - до 123,588 млрд рублей.

Общая выручка ретейлера по итогам октября - декабря прошлого года выросла на 24,7% и составила 877,971 млрд рублей. Продажи магазинов "Пятерочка" увеличились на 20,3% - до 664,022 млрд рублей, выручка "Перекрестка" - на 11,1%, до 108,859 млрд рублей, "Чижика" - в три раза, до 41,522 млрд рублей. Продажи цифровых бизнесов за четвертый квартал выросли на 89,4% и составили 41,782 млрд рублей.

Продажи сопоставимых магазинов X5 (like-for-like, LfL) в 2023 году увеличились на 9,6%, в четвертом квартале - на 13,2%. Средний чек за прошлый год вырос на 4,8%, покупательский трафик - на 4,6%, в октябре - декабре средний чек в сопоставимых магазинах повысился на 9,9%, LfL-трафик - на 3%.

В четвертом квартале X5 Group открыла 1,006 тыс. магазинов, за весь год - 3,149 тыс. торговых объектов. По состоянию на 31 декабря 2023 года количество магазинов под управлением группы достигло 24,472 тыс., включая 21,308 тыс. "Пятерочек", 972 "Перекрестка" и 1,5 тыс. магазинов "Чижик". Торговая площадь X5 на конец декабря составила 10,206 млн кв. м, что на 12,1% больше показателя на конец 2022 года.