Трутнев: Россия и Китай обсуждают вопросы страхования грузоперевозок по Севморпути

По словам вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, интенсивность использования СМП возрастает

ТАСС, 24 января. Правительство России обсуждает с Китайской Народной Республикой вопросы страхования грузов, которые отправляются по маршруту Северного морского пути (СМП). Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Сейчас очень многие судовладельцы не пользуются Северным морским путем, просто потому что груз не страхуется. А страховать надо. На встрече с представителями Китайской Народной Республики мы об этом говорили, потому что в Китае очень могучая банковская система, им бы это было вполне по плечу", - сказал Трутнев.

Он отметил, что интенсивность использования СМП возрастает. Сейчас маршрут становится конкурентоспособной мировой артерией.

Кроме того, по словам вице-премьера, предприниматели из Китая заинтересованы в реализации инвестпроектов на Курильских островах, уже есть конкретные предложения. "На сегодня там после объявления (преференциального - прим. ТАСС) режима, а это произошло чуть больше года назад, 29 проектов, это не так мало. И там уже есть предложения от китайцев. Мы свозили их в бизнес-миссию на Курилы, было 23 компании, есть конкретные предложения", - сказал Трутнев.

Северный морской путь - судоходный маршрут, главная морская коммуникация в российской Арктике. Он проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана. СМП соединяет европейские и дальневосточные порты России, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Длина этой артерии составляет 5 600 км от пролива Карские Ворота до бухты Провидения.