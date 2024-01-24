Союз работодателей ФРГ сообщил, что фирмы потеряли доверие к правительству

Глава Федерального объединения работодателей страны Райнер Дульгер заявил, что Германия в ЕС все в большей степени становится тормозом экономического развития

БЕРЛИН, 24 января. /ТАСС/. Германские компании потеряли доверие к федеральным властям и разочарованы проводимой ими экономической политикой. Об этом заявил журналистам глава Федерального объединения работодателей Германии (BDA) Райнер Дульгер.

"Компании потеряли доверие к правительству", - приводит его слова агентство DPA. "Ничего просто не происходит", - заметил он. По оценке Дульгера, Германия в ЕС все в большей степени становится тормозом экономического развития. Он посетовал на чрезмерную бюрократию, высокую налоговую нагрузку на фирмы, отсутствие безопасности планирования, недостаточное вложение инвестиций в экономику ФРГ.

"И поэтому я все больше понимаю некоторых разгневанных граждан и мы, работодатели, разочарованы", - заявил эксперт, призвав власти сделать приоритетной задачей политики укрепление конкурентоспособности Германии как экономической площадки.

Экономика ФРГ сейчас находится в серьезном кризисе. ВВП страны снизился в 2023 году по сравнению с годом ранее на 0,3%, страна завершила год рецессией. В Федеральном статистическом ведомстве ФРГ отметили снижение покупательной способности населения в прошлом году вследствие того, что потребительские цены выросли и многие немцы вынуждены были экономить. Среднегодовой уровень инфляции, по предварительным данным, составил 5,9%.

Многие специалисты предупреждают, что и в 2024 году скорого восстановления германской экономики едва ли стоит ожидать. Исследовательские институты снизили прогнозы по росту ВВП на 2024 год, ожидая его увеличения менее чем на 1%.