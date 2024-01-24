В Саратовской области ВРП по итогам 2023 года достиг 1,3 трлн рублей

Темп прироста составляет 2,8%

САРАТОВ, 24 января. /ТАСС/. Валовый региональный продукт в Саратовской области по итогам 2023 года составил 1,3 трлн рублей, темп роста - 2,8%. Об этом сообщил заместитель председателя облправительства Алексей Никитин на очередном заседании областной думы.

24 января епутаты согласовали кандидатуру Никитина на должность зампреда. Он будет курировать областные министерство экономического развития, министерство инвестиционной политики и комитет по управлению имуществом.

"На основании имеющихся на сегодняшний день статистических данных за 10-11 месяцев [2023 года], можно сделать вывод, что экономика региона показывает уверенный рост по основным макропоказателям. Валовый региональный продукт по итогам года сложился в объеме 1,3 трлн рублей с темпом 102,8%. За 10 месяцев 2023 года организациями области получено 79,5 млрд сальдированной прибыли с темпом роста 158%. Наибольший рост отмечен в базовых отраслях экономики - это обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство", - сказал Никитин.

Зампред отметил, что по итогам 11 месяцев 2023 года индекс промышленного производства в регионе составил 104,1%; производство стройматериалов выросло в 1,8 раза, а транспортных средств и лекарств - почти на треть; темпы импортозамещения увеличились почти вдвое.

"За январь - октябрь средняя заработная плата сложилась на уровне 48 тыс. рублей с темпом 114,4%. Реальный рост зарплаты составил 108,8% - это наилучший показатель за последние три года. Безработица находится на минимальном уровне за последние 10 лет с показателем 0,4%. Все это свидетельствует о том, что экономика региона успешно адаптировалась к внешним условиям", - отметил Никитин.