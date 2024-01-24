Холдинг "Сибирский цемент" увеличил производство на 7% в 2023 году

Общий объем произведенного цемента составил 5,5 млн тонн

КЕМЕРОВО, 24 января. /ТАСС/. Холдинг "Сибирский цемент" произвел в 2023 году 5,5 млн тонн цемента, что на 7% больше, чем в 2022 году. При этом потребление цемента в Сибири (с учетом Бурятии и Забайкалья) выросло на 5,8%, сообщает пресс-служба холдинга.

"С января по декабрь на пяти цементных заводах компании произведено 5,5 млн тонн цемента - на 7% больше, чем в 2022 году", - говорится в сообщении.

Так, Топкинский цемзавод изготовил 2,2 млн тонн продукции, "Искитимцемент" - 1,3 млн тонн, Ангарский цементно-горный комбинат - 778,4 тыс. тонн, Красноярский цемзавод - 774,4 тыс. тонн, Тимлюйский цемзавод - 393,2 тыс. тонн. При этом потребление цемента в Сибири выросло до почти 6,8 млн тонн.

"По нашим расчетам, в 2023 году потребление цемента в Сибири в ее прежних границах (с учетом Бурятии и Забайкалья) увеличилось на 5,8% к уровню 2022 года и составило почти 6,8 млн тонн. В настоящее время трудно делать прогнозы относительно дальнейшего развития ситуации: в 2024 году рынок цемента будет испытывать влияние разнонаправленных факторов, оценить степень воздействия каждого из них пока сложно", - приводятся в сообщении слова первого вице-президента холдинга Геннадия Рассказова.

"Сибирский цемент" является лидером на рынке производства цемента в Сибири. В состав холдинга входит ряд предприятий из Кемеровской, Новосибирской и Иркутской областей, Красноярского края и Бурятии.