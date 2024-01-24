Объем инвестиций "Трансмашхолдинга" вырастет в 2024 году вдвое

Он составит 47 млрд рублей

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Общий объем инвестиций в развитие "Трансмашхолдинга" (ТМХ) в 2024 году составит 47 млрд рублей, что в два раза больше по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщил холдинг в Telegram-канале.

"Общий объем инвестиций в развитие "Трансмашхолдинга" запланирован на 2024 год в размере 47 млрд рублей и, таким образом, более чем вдвое увеличится по сравнению с прошедшим 2023 годом (21,2 млрд рублей)", - говорится в сообщении.

В группе отметили, что основное внимание будет уделено осуществлению проектов, финансируемых Фондом развития промышленности в партнерстве с акционерами холдинга, а также проекту по созданию производства новейших дизельных двигателей на Коломенском заводе, который поддерживается правительством России.

"Крупнейшими по объему инвестиций станут такие проекты, как развитие производства электрических машин для локомотивов, поездов метро и моторвагонного подвижного состава, строительство нового малярного корпуса на Новочеркасском электровозостроительном заводе, совершенствование технологического процесса изготовления коленчатых валов на Коломенском заводе, создание пассажирских вагонов габарита Т", - добавили в ТМХ.

В 2023 году основное финансирование было направлено на выпуск отечественных поездов метро, локомотивов, электропоездов и пассажирских вагонов и запуск производства редукторов и тяговых двигателей, а также комплексную реорганизацию производственной базы Коломенского завода, что является важнейшим проектом для развития холдинга в последние годы, подчеркнули в ТМХ.