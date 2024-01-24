Bloomberg: Катар затягивает поставки газа в Европу из-за ситуации в Красном море

По данным агентства, с 15 января Доха изменила траекторию движения около шести направлявшихся в Европу судов, которые отправились по более длинному маршруту

ДУБАЙ, 24 января. /ТАСС/. Катар задерживает поставки сжиженного природного газа в Европу, поскольку конфликт в Красном море увеличивает временные затраты на доставку. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их сведениям, Доха проинформировала европейских клиентов о задержках и переносе поставок. Ситуация приводит к "изменению логистики для исполнения контрактных обязательств, перенаправлению поставок издалека и смещению фокуса на более доступные товары, находящиеся ближе к европейским странам", отметило агентство.

Согласно данным Bloomberg, с 15 января Катар изменил траекторию движения около шести направлявшихся в Европу судов, которые отправились по более длинному маршруту (через мыс Доброй Надежды на юге Африки). Консалтинговая компания ICIS подчеркивает, что изменение маршрутов на примере поставок в Британию приводит к задержке примерно в девять дней.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа 7 октября 2023 года представители мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября прошлого года хуситы атаковали более 20 гражданских судов в Красном море. На фоне обострения ситуации многие компании решили направить суда, которые обычно шли в Европу через Суэцкий канал, а также мыс Доброй Надежды на юге ЮАР.