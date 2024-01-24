В Приангарье определили пул резидентов для создающегося центра химии

Центр объединит производства продукции средне- и малотоннажной химии

ИРКУТСК, 24 января. /ТАСС/. Пул резидентов сформирован для создающегося в Иркутской области федерального центра химии на базе обанкротившегося "Усольехимпрома". Вся территория бывшего завода распределена между заинтересованными компаниями, сообщил журналистам директор Института химии им. А. Е. Фаворского СО РАН Андрей Иванов.

Федеральный центр химии создается в городе Усолье-Сибирское на территории бывшего "Усольехимпрома". Центр объединит производства продукции средне- и малотоннажной химии. Якорным инвестором проекта является компания "Росхим".

"Определены участники проекта, кроме компании "Росхим", которая является ключевым участником, оператором площадки, это еще несколько компаний, входящих в структуру ГК "Росатом". И еще ряд независимых химических компаний, которые выразили заинтересованность и уже зарезервировали для себя участки на площадке. У нас уже возник дефицит площадей. Изначально мы смотрели на эти 700 га, и нам казалось, это очень много. А теперь возникло четкое понимание, что их не хватает", - сказал Иванов.

Директор института химии добавил, что наблюдается очень высокий уровень взаимосвязанности производств. "Ключевые производства быстро обрастают сателлитами", - пояснил он. Иванов также сообщил, что завершена работа по исследованию рынков сбыта и определен перечень продукции, которая будет выпускаться на территории бывшего "Усольехимпрома". "Я полагаю, обнародовать перечень продукции сможет только компания "Росхим", - добавил он.

Ранее сообщалось, что с потенциальными инвесторами прорабатывались вопросы создания на промплощадке производств хлора, фосфора, ацетилена, фармацевтических субстанций, пестицидов и другой продукции. Руководитель проекта создания центра химии Александр Герасимов на совещании в Общественной палате РФ в ноябре прошлого года говорил, что первые производства начнут работать в конце 2027 года, всего их планируется более 50. На полную мощность центр химии должен выйти в 2036 году, в нем будет создано около 10 тыс. рабочих мест. Ожидаемый объем инвестиций в проект - 830 млрд рублей.