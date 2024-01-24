В Новороссии 11 предприятий получили помощь от фондов развития промышленности

За 2023 год запущено 70 предприятий в Запорожской и Херсонской областях

МЕЛИТОПОЛЬ, 24 января. /ТАСС/. Фонды развития промышленности Запорожской и Херсонской областей оказали финансовую поддержку инвестпроектам 11 предприятий регионов. Об этом Запорожскому агентству новостей (ЗАН) и Херсонскому агентству новостей (ХАН) сообщили в пресс-службе Министерства промышленности и торговли РФ.

В Запорожской области от регионального фонда развития промышленности получили помощь семь компаний в сферах машиностроения и пищевой промышленности на общую сумму 350 млн рублей. "В 2024 году планируется поддержать восемь проектов промышленных предприятий на сумму 660 млн рублей", - цитирует ЗАН пресс-службу Минпромторга РФ.

Кроме того, в Херсонской области финансирование от регионального фонда развития промышленности получили четыре предприятия, специализирующиеся на производстве строительных материалов и колбасных изделий. Общая сумма поддержки - 225 млн рублей. "В 2024 году планируется поддержать восемь проектов промышленных предприятий на сумму 560 млн рублей", - сообщает ХАН со ссылкой на Минпромторг РФ.

В федеральном ведомстве сообщили, что за 2023 год запущено 70 предприятий в Запорожской и Херсонской областях.