Выручка "Инарктики" за 2023 год выросла до рекордных 28,5 млрд рублей

Она увеличилась на 21%

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Консолидированная выручка "Инарктики" - крупнейшего производителя аквакультурного лосося и морской форели в России - по итогам 2023 года увеличилась на 21% по сравнению с 2022 годом и составила рекордные 28,5 млрд рублей, сообщила компания. Такая динамика достигнута в результате роста объемов продаж и средних цен на фоне восстановления рынка.

"Консолидированная выручка компании за 12 месяцев 2023 года увеличилась на 21% по сравнению с 12 месяцами 2022 года и составила 28,5 млрд рублей. Положительная динамика обусловлена ростом объёмов продаж и средних цен", - говорится в сообщении.

Объем продаж в 2023 году увеличился на 10% относительно 2022 года и составил 28,2 тыс. тонн готовой продукции. Биомасса рыбы в воде на конец 2023 года составила 34 тыс. тонн, что на 6% ниже, чем на конец 2022 года на фоне двузначной динамики роста продаж.

"В течение 2023 года компания продолжала адаптироваться к разнонаправленным изменениям внешней среды, инвестируя в вертикальную интеграцию и повышение устойчивости бизнеса. Нам удалось достичь сильных операционных показателей. Так, объем выручки составил рекордные 28,5 млрд рублей, превысив уровень прошлого года на 21% за счет увеличения объема продаж и роста цен реализации на фоне уверенного восстановления рынка", - прокомментировал заместитель генерального директора компании Андрей Баранов, слова которого приводятся в сообщении.

О компании

"Инарктика" является управляющей компанией группы, лидирующей в сегменте производства атлантического лосося и форели в России. Ключевые направления деятельности группы под управлением компании включают: товарное выращивание атлантического лосося и морской форели в акватории Баренцева моря в Мурманской области и товарное выращивание форели в озерах Республики Карелия.

Развитие аквакультуры является стратегическим направлением деятельности компании. Общий объем потенциального выращивания на участках компании составляет около 60 тыс. тонн красной рыбы.