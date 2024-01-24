Тайвань рассчитывает присоединиться к экономической инициативе США IPEF

Избранный глава администрации острова Лай Циндэ указал на готовность совместно с США сотрудничать в целях достижения экономического процветания в регионе

ГОНКОНГ, 24 января. /ТАСС/. Тайвань надеется на то, что нынешнее торгово-экономическое сотрудничество с США станет основой для присоединения Тайбэя к американской инициативе в Индо-Тихоокеанском регионе (IPEF). Об этом сообщил избранный глава администрации острова Лай Циндэ.

Соответствующее заявление он сделал на встрече с бывшим заместителем госсекретаря США по вопросам экономического роста, энергетики и окружающей среды Китом Краком, который находится на Тайване во главе американской бизнес-миссии. "Текущие проекты двустороннего экономического и торгового сотрудничества между Тайванем и Соединенными Штатами включают "Торговую инициативу Тайвань - США в XXI веке", "Диалог партнерства в области экономического процветания" и "Рамочное соглашение по торговле технологиями и инвестициям", которые перекликаются с вопросами, связанными с инициативой в Индо-Тихоокеанском регионе. Я очень надеюсь, что это станет важной основой для присоединения Тайваня к инициативе в Индо-Тихоокеанском регионе", - приводятся его слова на сайте главы администрации острова.

Он также указал на готовность совместно с США сотрудничать в целях достижения экономического процветания в регионе. Лай Циндэ выразил надежду на то, что делегация американских бизнесменов поможет довести до сведения правительства США важность участия Тайваня в инициативе IPEF.

В мае 2022 года в ходе визита в Японию президент США Джо Байден объявил о запуске новой экономической инициативы в Индо-Тихоокеанском регионе. Ее участницами являются 14 экономик, среди которых, помимо США, фигурируют Австралия, Вьетнам, Индия, Южная Корея, Япония. Китая в их числе нет. Как отмечали эксперты, Вашингтон надеется убедить страны региона в том, что IPEF может быть альтернативой активному развитию экономических связей с Пекином. Власти Китая, в свою очередь, выражают надежду на то, что эта инициатива не будет носить дискриминирующий характер.

Крупнейший китайский остров Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, но в Пекине его считают неотъемлемой частью единой страны. Вашингтон остается для Тайбэя главным поставщиком вооружений и военной техники.