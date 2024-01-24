Для бизнеса Москвы проведут 35 мероприятий в других странах для выхода на внешние рынки

Компании города смогут представить свои товары и услуги под единым брендом Made in Moscow на выставках во Вьетнаме, Китае, Турции и Узбекистане

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Специалисты организуют для московского бизнеса участие в зарубежных выставках и бизнес-миссиях, всего запланировано 35 таких мероприятий. Об этом ТАСС сообщили в Московском экспортном центре.

Московский экспортный центр открывает новый сезон зарубежных деловых мероприятий для производителей столицы, которые заинтересованы в выходе и закреплении на внешних рынках. В течение весны 2024 года компании города смогут представить свои товары и услуги под единым брендом Made in Moscow на международных выставках во Вьетнаме, Китае, Турции и Узбекистане. Еще один формат расширения географии сбыта продукции московских предпринимателей и поиска зарубежных партнеров предстоящей весной - участие в бизнес-миссиях сезона с визитами в Азербайджан, Индию, Иран и Таджикистан.

"Организация участия в зарубежных выставочных мероприятиях и бизнес-миссиях традиционно входит в число наиболее востребованных инструментов поддержки, которым с 2018 года воспользовались в общей сложности уже более 3,6 тыс. компаний Москвы. В этом году для бизнеса столицы будет организовано 35 таких проектов. Приглашаем предпринимателей присоединиться к участникам объединенного стенда Made in Moscow, принять участие в переговорах и рассказать о своей продукции партнерам более чем из 20 стран", - сказал генеральный директор Московского экспортного центра Виталий Степанов.

Отмечается, что в 2023 году мерами поддержки Московского экспортного центра воспользовались свыше 7,4 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса, которые, в том числе, представили свою продукцию на 15 международных выставках, а также зарубежным партнерам 22 бизнес-миссий. В общей сложности за год при содействии города МСП Москвы заключили контракты на сумму 9,9 млрд рублей.

"Участие в выставках и бизнес-миссиях при поддержке МЭЦ - эффективный инструмент развития экспортного потенциала предприятий малого и среднего бизнеса. Участники оплачивают только перелет и проживание. Все организационные и сопутствующие деловые и представительские расходы, такие как застройка стенда, трансфер экспонатов, регистрационный взнос, организация В2В встреч, маркетинговое сопровождение, оплата работы переводчиков - берет на себя МЭЦ", - подчеркнули в Московском экспортном центре.

Там добавили, что для подключения к ресурсным возможностям столицы нужно успеть подать заявку на сайте МЭЦ. Уже сейчас активно формируется пул участников ближайших мероприятий. Так, до 30 января принимаются заявки московских производителей в сферах IT, высоких технологий, кино и анимации на включение в делегацию бизнес-миссии в Индию, которая состоится 26-28 марта.