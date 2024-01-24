Постпреды стран ЕС продлили экономические санкции против России на полгода

Источник отметил, что меры против РФ уже давно продлеваются каждые полгода по письменной процедуре и без обсуждения

БРЮССЕЛЬ, 24 января. /ТАСС/. Постоянные представители 27 стран - членов Евросоюза одобрили продление на полгода экономических санкций против России, которые были введены в 2014 году из-за воссоединения Крыма с РФ и срок действия которых истекает 31 января.

Об этом корреспонденту ТАСС сообщил источник в делегации одной из стран сообщества в Совете ЕС.

"Да, санкции продлены на заседании послов", - сказал он, отметив, что меры против РФ уже давно продлеваются каждые полгода по письменной процедуре и без обсуждения. Следующее продление будет в конце июля.