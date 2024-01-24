Банк "Открытие" выставил на торги компанию "Харьяга"

Начальная стоимость лота составляет 80 млн рублей

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Банк "Открытие" продает на торгах 100% акций нефтедобывающей компании "Харьяга" и ее обязательства перед кредитной организацией. Начальная стоимость лота составляет 80 млн рублей, сообщила пресс-служба банка. "Открытие" уже дважды выставлял компанию на торги в 2023 году.

"Продаже подлежит 100%-ная доля в уставном капитале ООО "Харьяга" и ее обязательства перед банком "Открытие". Начальная стоимость - 80 млн рублей. <...> Торги по ООО "Харьяга" состоятся 22 февраля 2024 года в 11:00 (мск) на сайте АО "Единая электронная торговая площадка". Прием заявок на участие в аукционе - до 15:00 (мск) 12 февраля 2024 года", - указано в сообщении.

ООО "Харьяга" принадлежат две лицензии на разведку и добычу нефти и газа в Красноярском крае на территории Эвенкийского муниципального района в пределах Шушукского участка".

Одна из лицензий - на разведку и разработку участка площадью 448 кв. км сроком до 2029 года. Другая - на геологическое изучение участка площадью 1 653,4 кв. км сроком до 2025 года.