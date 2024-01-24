В Польше заявили, что ЕС пойдет на уступки граничащим с Украиной странам из-за протестов

Еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис ранее заявил, что ЕК разрешит граничащим с Украиной странам ограничивать импорт сельхозпродукции оттуда

БРЮССЕЛЬ, 24 января. /ТАСС/. Протесты польских фермеров вынудили ЕС пойти на уступки граничащим с Украиной странам в части ограничения льготного ввоза в государства сообщества сельскохозяйственной продукции из бывшей советской республики. Такое мнение высказал министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский.

"Протесты фермеров заставили ЕС занять более мягкую позицию", - приводит его слова портал Euractiv. Еврокомиссия (ЕК) "приняла к сведению", что протесты фермеров в некоторых странах сообщества вызваны "чрезмерным ввозом" продуктов из Украины и это ставит в "уязвимое положение" местных сельхозпроизводителей, пояснил Секерский порталу по итогам встречи Cовета ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству в Брюсселе 23 января.

Как отмечается, в ходе мероприятия польская делегация представила предложения о мерах по предотвращению наплыва сельскохозяйственной продукции из Украины и его негативного воздействия на аграрный сектор приграничных государств сообщества. Портал уточняет, что соответствующее решение ЕК пока не опубликовано. Тем не менее, как отмечает Секерский, "создается впечатление, что евробюрократы могут закрыть глаза" на предложение разрешить "одной из стран ЕС" проявлять инициативу "при введении более строгих мер защиты" от беспошлинного ввоза украинских продуктов.

Ранее еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис в интервью британской газете Financial Times сообщил, что ЕК на этой неделе представит изменения в торговое законодательство ЕС, которые позволят граничащим с Украиной странам вводить ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции оттуда. Он также уточнил, что указанные меры разработаны на период до июня 2025 года. До вступления в силу они должны пройти процедуру утверждения в Европарламенте.

В декабре минувшего года ЕК пригрозила Венгрии, Польше и Словакии судебным преследованием за то, что они в одностороннем порядке ввели эмбарго на поставки украинского зерна на свои рынки. Ранее ЕС отказался продлить истекший 15 сентября запрет на поставки с Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию четырех видов зерновых и масличных культур - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. В связи с этим правительства Польши, Венгрии и Словакии объявили о сохранении запрета на поставки зерна с Украины.