ЦБ намерен повысить имущественный ценз для квалифицированных инвесторов до 24 млн рублей

Согласно проекту постановления, с 2025 года порог планируют увеличить до 12 млн рублей

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Банк России планирует повысить имущественный ценз для квалифицированных инвесторов, следует из проекта постановления, опубликованного на сайте регулятора.

Согласно документу, с 2025 года порог планируют увеличить с 6 млн до 12 млн рублей с 2026 года - до 24 млн рублей.

В настоящее время общая стоимость активов, то есть ценных бумаг и производных финансовых инструментов, для получения статуса квалифицированного инвестора должна быть не менее 6 млн рублей. Соответственно с 2026 года порог будет увеличен в четыре раза.

Ранее руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута пояснял журналистам, что после изменений условий уже получившие статус по имущественному принципу инвесторы, не потеряют его в случае введения регулятором изменений.