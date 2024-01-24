В Чувашии оплата труда более 70,5 тыс. работников госучреждений увеличится на 8,5%

В республике рекомендовали принять аналогичные решения органам местного самоуправления

ЧЕБОКСАРЫ, 24 января. /ТАСС/. Кабинет министров Чувашии принял постановление об увеличении с 1 января 2024 года уровня оплаты труда работников государственных учреждений республики на 8,5%. Решение коснется около 70,5 тыс. человек, сообщил на заседании регионального правительства первый вице-премьер Чувашии - глава Минфина республики Михаил Ноздряков.

"По данным статистики, [численность] работников бюджетной сферы без учета чиновников составляет 70,5 тыс. человек, то есть это достаточно большая составляющая часть работающих жителей нашей республики. <…> Проектом постановления предлагается принять решение о повышении с 1 января 2024 года на 8,5% <…> размеров окладов <…> заработной платы работников государственных учреждений", - отметил Ноздряков.

По его словам, исполнительным органам власти Чувашии в течение месяца необходимо будет внести соответствующие изменения в нормативно-правовые акты. Аналогичные решения рекомендуется принять органам местного самоуправления в части повышения окладов работников бюджетной сферы муниципальных учреждений. Ноздряков добавил, что повышение заработной платы проводится опережающими темпами, так как уровень инфляции на 2024 год в республике прогнозируется на уровне 4,3%. Согласно прогнозу социально-экономического развития республики на 2024 год, среднемесячный доход от трудовой деятельности для работников бюджетной сферы установлен на уровне 41 679,8 рубля.

Министр напомнил, что при индексации зарплаты учитывается также увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России. По информации Минфина Чувашии, в 2023 году по сравнению с 2022 годом фонд оплаты труда бюджетников в республике увеличился на 3,8 млрд рублей и достиг 30,7 млрд рублей. "В 2023 году было принято решение по поручению главы Чувашской Республики о повышении оплаты труда всем работников бюджетной сферы с 1 января 2023 года на 6%. <…> Мы видим по итогам года, что кроме решения задачи повышения доходов населения, в том числе решается вопрос формирования потребительского спроса, который на сегодня является одним из основных факторов роста экономики", - подчеркнул Ноздряков.

Он пояснил, что критерием установления уровня зарплаты является статистический показатель среднемесячного дохода от трудовой деятельности, который в течение года неоднократно менялся. По словам Ноздрякова, при формировании бюджета на 2023 год он был установлен в размере 34 824 рубля, по итогам года достиг 38 450 рублей, превысив показатель 2022 года на 16%. "С учетом того, что, согласно данным статистики, индекс потребительских цен за прошлый год составил 107,26%, мы можем констатировать достаточно существенное увеличение реальной заработной платы работников бюджетной сферы", - сообщил министр.