Китай снизит норму обязательного резервирования депозитов

По данным Bloomberg, монетарное стимулирование принесет экономике около 1 трлн юаней

ПЕКИН, 24 января. /ТАСС/. Власти Китая в целях стимулирования экономики с 5 февраля 2024 года снизят норму обязательного резервирования депозитов. Об этом сообщается на сайте Народного банка Китая.

Норма обязательных резервов по депозитам для коммерческих банков снизится на 0,5 п.п, говорится в сообщении. После этого средневзвешенный показатель составит 7%, отмечается на сайте банка.

Как пишет агентство Bloomberg, монетарное стимулирование принесет экономике около 1 трлн юаней ($139 млрд). Ожидается, что заблаговременное объявление о снижении нормы обязательного резервирования подкрепит позитивные ожидания в условиях недавнего падения китайского индекса Hang Seng.