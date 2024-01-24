На Украине утверждают, что грузооборот дунайских портов за год вырос почти вдвое

В частности, грузооборот порта Измаил увеличился до 20,2 млн тонн в 2023 году, сообщили в Администрации морских портов страны

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Дунайские порты Измаил, Рени и Усть-Дунайск в 2023 году перевалили почти в два раза больше грузов, чем годом ранее. Об этом сообщили в Администрации морских портов Украины.

"Дунайские порты <...> перегрузили 32 млн тонн, что превышает рекордные показатели 2022 года", - говорится в сообщении ведомства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По его данным, грузооборот порта Измаил увеличился с 8,8 млн тонн в 2022 году до 20,2 млн тонн в 2023 году, порт Рени в 2023 году перевалил 10 млн тонн против 6,8 млн тонн годом ранее, а Усть-Дунайск - 1,7 млн тонн, тогда как в 2022 году - 785 тыс. тонн.

Сообщается, что всего за 2023 год порты Украины перегрузили порядка 62 млн тонн грузов, из которых 45,5 млн тонн составили зерновые. В администрации морских портов также утверждают, что с начала запуска продвигаемого Киевом так называемого альтернативного коридора по нему вывезли 18 млн тонн грузов, из которых 12,7 млн тонн - агропродукция.

Проблема экспорта агропродукции остро встала для Украины после прекращения действия зерновой сделки 17 июля 2023 года. Сделка предусматривала безопасный вывоз украинского зерна по Черному морю и создание условий для экспорта сельхозпродукции и удобрений из России. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Российский лидер также подчеркивал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам - так и не была реализована.

При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что страна, потребляя лишь 25% собранного урожая зерна, планирует оставшиеся 75% отправлять на экспорт. В связи с этим в августе прошлого года власти Украины заявили об открытии "альтернативного коридора" из украинских черноморских портов, признав при этом, что не могут гарантировать безопасность проходящих там судов. 16 августа из порта Одессы по этому маршруту вышло первое судно. Позже в Киеве стали направлять иностранные суда для загрузки в порты, расположенные в устье Дуная. Украина стремится привлекать инвестиции для модернизации инфраструктуры дунайских портов, изначально не рассчитанных на большой грузопоток, чтобы повысить их пропускную способность.