Дума одобрила в I чтении замену табачных акцизных марок на учетно-контрольные спецмарки

В случае принятия документ вступит в силу с 1 апреля

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении учетно-контрольных специальных марок для маркировки табачной продукции вместо акцизных марок. Документ инициирован правительством России. Поправки вносятся в Налоговый кодекс РФ.

Документ предусматривается введение термина "учетно-контрольная специальная марка" для средств идентификации, наносимых на упаковку табачной и подакцизной никотинсодержащей продукции, для сохранения полномочий по администрированию сумм акцизов в отношении ввозимых из стран - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) соответствующих товаров таможенными органами, а также в связи с необходимостью контроля за правильностью определения налоговой базы по акцизам в отношении табачной и никотинсодержащей продукции.

Согласно законопроекту, учетно-контрольные марки планируется наносить на упаковку табачной продукции, жидкости для электронных систем доставки никотина, упаковку электронных систем доставки никотина, содержащих жидкость табака (табачных изделий), предназначенного для потребления путем нагревания.

Как пояснил член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин ("Единая Россия"), упрощение системы маркировки табачной продукции позволит сократить бюрократические процедуры и упростить процесс маркировки при сохранении полного контроля. "Кроме того, мы ужесточим борьбу с контрабандой и нелегальным производством: новая система позволит более эффективно контролировать и отслеживать перемещение табачной продукции, что снизит объемы нелегального производства", - сказал он.

В случае принятия документ вступит в силу с 1 апреля 2024 года.