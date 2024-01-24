"Биопрактика" разработала импортозамещающую кормовую добавку

Она содержит до 78% белка

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Специалисты компании "Биопрактика" разработали импортозамещающую кормовую добавку, которая поможет решить проблему дефицита белка в кормах. Об этом в среду сообщила компания.

В сообщении отмечается, что дефицит белка в кормах для сельскохозяйственных животных в России составляет 2-2,5 млн тонн ежегодно, что является стимулом для поиска альтернативных способов производства кормового белка.

"Разработанный нами биопротеин сможет стать лучшей альтернативой высококачественной рыбной муки и импортной сои, которые в настоящее время широко используются для повышения питательности кормов", - приводятся в сообщении слова генерального директора ООО "Биопрактика" Сергея Портнова.

Новая добавка содержит до 78% белка и предназначена для обогащения протеином и балансирования кормов отраслей аквакультуры, птицеводства и животноводства.

Кроме того, по словам заместителя исполнительного директора негосударственного института развития "Иннопрактика" Дмитрия Зайцева, внедрение новой кормовой добавки сможет минимизировать ущерб окружающей среде от деятельности человека, а также позволит создавать новые продукты с высокой добавленной стоимостью, связанных с биологическим синтезом химических соединений.

В дальнейшем компания планирует создать промышленное производство кормовой добавки "Инноприн".