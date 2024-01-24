Глава ФАС заявил, что Wildberries и Ozon занимают доминирующее положение на рынке

Максим Шаскольский сообщил, что суммарная доля маркетплейсов составляет около 80%

МОСКВА, 24 января./ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России установила, что Wildberries и Ozon занимают доминирующее положение на рынке маркетплейсов, их суммарная доля составляет около 80%. Об этом журналистам сообщил руководитель ведомства Максим Шаскольский на встрече с представителями ассоциации "Некоммерческое партнерство "Объединение корпоративных юристов" (НП "ОКЮР"), маркетплейсов и правообладателей.

"Есть достаточно много жалоб от потребителей и компаний МСП на работу маркетплейсов. Они поступают постоянно. Чаще всего жалуются на завышение логистических затрат, навязывание невыгодных условий, начисление штрафов. Мы в декабре завершили проведение анализа состояния конкуренции на этом рынке и, естественно, установили коллективное доминирующее положение Wildberries и Ozon - вместе они занимают около 80% рынка. Да, сейчас действует 448-е постановление, и мы для исключения в дальнейшем негативных последствий проводим с компаниями работу по добровольному устранению нарушений - изучаем практики, направляем письма, проводим совещания", - сказал глава ФАС.

Он отметил, что результатом совместной работы должно стать добровольное устранение нарушений.

По данным Росстата, объем интернет-продаж крупных и средних торгующих организаций в ноябре 2023 года в России увеличился в годовом выражении на 29,4%. При этом доля онлайн-продаж в общем розничном обороте таких компаний увеличилась до 9,9% с 9,7% в ноябре 2022 года. Ozon и Wildberries - одни из лидеров среди российских интернет-компаний.