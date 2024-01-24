Глава E.ON заявил, что правящая в ФРГ коалиция до сих пор не имеет генплана по энергетике

По словам Леонарда Бирнбаума, "Светофор" занимается второстепенными вопросами, такими как запрет газовых котлов и определение зеленого водорода

БЕРЛИН, 24 января. /ТАСС/. Глава крупнейшего энергетического концерна ФРГ E.ON Леонард Бирнбаум подверг критике правительство Германии за отсутствие генерального плана по энергетике. Вместо этого, по его словам, правящая коалиция "Светофор" (Социал-демократическая партия Германии, "зеленые", Свободная демократическая партия) занимается второстепенными вопросами, такими как запрет газовых котлов и определение зеленого водорода.

"Спустя два года после того, как была сформирована коалиция "Светофор", у нас все еще нет генерального плана по энергетике, в соответствии с которым наша промышленно развития страна двигалась к 2030 году", - приводит слова Бирнбаума агентство DPA. При этом глава E.ON упомянул о проблеме с нехваткой источников энергии. "После отказа от атомной энергетики до сих пор нет ответа, откуда взять резерв и как вывести мощности на рынок", - подчеркнул он. Ответ на проблему с мощностями и изменением климата, по мнению Бирнбаума, не может заключаться в том, что Германия снова полностью перейдет на уголь.

15 апреля власти ФРГ отключили от энергосети три последние работавшие в стране АЭС - "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд". Решение о постепенном отказе от атомных станций было принято в 2011 году при Ангеле Меркель, занимавшей в то время пост канцлера, с учетом последствий аварии на японской АЭС "Фукусима-1". Власти изначально планировали отключить последние АЭС к 1 января 2023 года, но в свете конфликта на Украине и ситуации с поставками энергоносителей из РФ было решено продлить сроки эксплуатации до 15 апреля.