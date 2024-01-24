Волгоградская область за год увеличила объемы льготной закупки сельхозтехники почти на 40%

В 2023 году по льготной программе лизинга закупили 418 единиц техники, отметили в администрации региона

ВОЛГОГРАД, 24 января. /ТАСС/. Аграрии Волгоградской области в 2023 году закупили по льготной программе лизинга 418 единиц сельскохозяйственной техники на сумму 2,8 млрд рублей, что на 35,7% больше, чем в 2022 году. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе администрации региона.

"В 2023 году по льготной программе лизинга машинно-тракторный парк хозяйств пополнили 418 единиц разнообразной техники на сумму 2,8 млрд рублей: 87 тракторов, 44 комбайна, 287 другого оборудования - показатель на 35,7% превышает уровень 2022 [года]", - говорится в сообщении.

В администрации региона уточнили, что всего в 2023 году сельхозтоваропроизводители Волгоградской области закупили порядка 2 тысяч единиц сельскохозяйственной техники на сумму 13,9 млрд рублей.

По информации областного комитета сельского хозяйства, обновлению парка сельхозтехники в значительной степени способствует государственная поддержка аграриев, осуществляемая по различным программам. В 2024 году действие льготных программ в регионе продолжится: отсрочка платежей до получения нового урожая, нулевой аванс, увеличенный срок договора - аграриям доступны различные предложения от работающих на территории субъекта компаний. Эти меры напрямую влияют на объемы и качество выпускаемой продукции, позволяют укреплять экономику хозяйств.