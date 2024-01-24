Минск и Москва согласовали план работы в сфере связи и цифровизации в рамках СГ

Министр связи и информатизации Белоруссии Константин Шульган и глава Минцифры РФ Максут Шадаев обсудили актуальную повестку

МИНСК, 24 января. /ТАСС/. Министр связи и информатизации Белоруссии Константин Шульган и глава Минцифры РФ Максут Шадаев в ходе встречи в Москве согласовали план работы в сфере связи и цифровизации в рамках Союзного государства (СГ). Об этом сообщила пресс-служба белорусского Минсвязи.

"По итогам переговоров министрами согласован и завизирован план по реализации основных направлений реализации положений договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы в сфере связи и цифровизации", - говорится в сообщении.

Министры обсудили актуальную повестку, включая вопросы подготовки к подписанию межправительственного соглашения о порядке признания электронной цифровой подписи, сотрудничество в области почтовой связи, вопросы координации частотных присвоений станциям, используемым наземными радиослужбами.