В число инициатив вошел контроль за иностранными инвестициями

БРЮССЕЛЬ, 24 января. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) предложила усилить меры экономической безопасности Евросоюза, в том числе посредством контроля за иностранными инвестициями. Об этом сообщила пресс-служба ЕК.

"Еврокомиссия приняла пять инициатив по укреплению экономической безопасности ЕС в период растущей геополитической напряженности и глубоких технологических сдвигов. Пакет направлен на повышение экономической безопасности ЕС при сохранении открытости торговли, инвестиций и исследований для экономики ЕС в соответствии с европейской стратегией экономической безопасности от июня 2023 года", - говорится в документе ЕК.

Предложение Еврокомиссии заключается в "дальнейшем усилении защиты безопасности и общественного порядка ЕС путем улучшения проверок иностранных инвестиций в ЕС". Кроме того, предлагается стимулировать "обсуждения и действия для большей европейской координации в области экспортного контроля при полном соблюдении существующих многосторонних режимов и прерогатив государств-членов".

Среди предложений ЕК фигурируют и консультации с государствами - членами ЕС и заинтересованными сторонами, которые позволят выявить потенциальные риски, "связанные с внешними инвестициями в узкий набор технологий". Также в числе мер упоминаются "содействие дальнейшим дискуссиям о том, как лучше поддерживать исследования и разработки, связанные с технологиями с потенциалом двойного использования; меры, направленные на повышение безопасности исследований на национальном и отраслевом уровне".

Теперь Совет ЕС и Европарламент должны одобрить предложение Еврокомиссии, после чего оно сможет вступить в силу.