Владимирская область восстановила 79 объектов в подшефном Докучаевске

В их числе объекты образования, здравоохранения, жилищного фонда и дорожно-транспортного хозяйства

ДОНЕЦК, 24 января. /ТАСС/. Владимирская область в качестве шефа-региона провела строительные и ремонтно-восстановительные работы на 79 объектах в Докучаевске в Донецкой Народной Республике. Восстановление города продолжится при участии Якутии, сообщил в Telegram-канале мэр города Александр Качанов.

"Сейчас у нас меняется регион-шеф. Раньше это была Владимирская область, теперь Республика Саха (Якутия). Слаженная команда Владимирской области организовывала и сопровождала процесс восстановления Докучаевска под контролем губернатора Александра Александровича Авдеева. За 2022-2023 годы Владимирской областью проведены строительные и ремонтно-восстановительные работы на 79 объектах города", - сообщил Качанов.

Мэр добавил, что в числе восстановленных - объекты образования, здравоохранения, жилищного фонда и дорожно-транспортного хозяйства. В будущем Владимирская область продолжит реализовывать отдельные гуманитарные программы в Докучаевске.

В начале января председатель правительства ДНР Евгений Солнцев сообщил ТАСС, что в восстановлении ДНР в 2023 году задействовали 27 регионов России, 8 госкомпаний (федеральные заказчики) и 74 подрядчика. "В течение года работы велись силами порядка 20 тыс. специалистов строительных специальностей с привлечением порядка 2 тыс. единиц спецтехники", - сказал Солнцев. По его словам, было восстановлено 6 572 объекта. "Обеспечено выполнение всех этапов строительства от нулевого цикла до ввода по 53 объектам, среди которых республиканский спасательный центр МЧС, детский сад на 150 мест, школа на 1,1 тыс. мест, два патологоанатомических корпуса в Мариуполе и Волновахе. Кроме того, произведен демонтаж 398 объектов", - сказал он.