FT: ЕС готовит санкции против России, но не запретит импорт алюминия

По данным газеты, вместе с пакетом антироссийских санкций Брюссель намерен утвердить новую программу помощи Киеву в €50 млрд

ЛОНДОН, 24 января. /ТАСС/. Новый санкционный пакет Евросоюза против России будет включать рестрикции в отношении физических и юридических лиц, однако, скорее всего, не предполагает запрета на импорт российского алюминия. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

Издание также отмечает, что в ходе переговоров самые радикальные предложения могут быть заменены более умеренными, чтобы добиться широкой поддержки пакета членами сообщества. Вместе с пакетом антироссийских санкций Брюссель намерен утвердить новую программу помощи Киеву в €50 млрд.

"Речь идет о деньгах, оружии и санкциях в момент, когда поддержка необходима [Украине] больше всего", - заявил изданию европейский дипломат, участвующий в работе над пакетом. "Однако после двух лет [конфликта] наши возможности уже не столь широки", - добавил он.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что Евросоюз начал обсуждение 13-го пакета санкций против России. По информации агентства, ограничения, которые планируется принять к 24 февраля, обсуждались 17 января на встрече послов стран сообщества. Речь шла о расширении санкционных списков, дополнительных торговых ограничениях, а также о мерах по борьбе с обходом рестрикций. Впоследствии представитель ЕС подтвердил, что Евросоюз намерен ввести новые санкции против России ко второй годовщине начала специальной военной операции на Украине.