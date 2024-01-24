Участок железной дороги Коротчаево - Новый Уренгой намерены реконструировать

Ремонт сократит время в пути в 1,3 раза, сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Участок железной дороги Коротчаево - Новый Уренгой, который входит в проект реализации Северного широтного хода, реконструируют, соответствующее соглашение подписали между правительством Ямало-Ненецкого автономного округа и ОАО "РЖД".

"Стороны договорились о проведении капитального ремонта железнодорожного полотна протяженностью 75 км и реконструкции мостов. Работы будут выполнены поэтапно в течение трех лет. После проведения капремонта железнодорожного пути на перегонах участка Коротчаево - Новый Уренгой увеличится скорость движения поездов, время в пути и срок доставки грузов сократится в 1,3 раза, снизятся затраты на содержание дороги. Участок железной дороги Коротчаево - Новый Уренгой входит в проект реализации Северного широтного хода", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

На текущий момент пассажирские поезда в среднем доезжают до станции Новый Уренгой из Коротчаево за 1,5 часа.

Соглашение о сотрудничестве между правительством Ямала и ОАО "РЖД" подписали губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и начальник Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" Павел Бурцев.

"Соглашение, которое мы подписали, запускает ряд важных преобразований. Наше сотрудничество способствует реализации крупнейших проектов на Ямале и в целом - развитию опорной сети железных дорог", - приводят в пресс-службе слова Артюхова.

В 2023 году грузопоток на территории округа составил 12,5 млн тонн. Это нефтепродукты, производимые на Ямале, а также строительные материалы, которые используются для возведения домов и дорог в регионе. В 2023 году в ЯНАО перевезли 822 тыс. пассажиров, что на 6,4% больше по отношению к 2022 году (772 тыс. пассажиров).