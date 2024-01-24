Глава Минфина Бельгии выразил сомнения в предложении США о конфискации активов РФ

Винсент ван Петегем сообщил, что необходимо выработать общие правила

БРЮССЕЛЬ, 24 января. /ТАСС/. Вице-премьер и министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем высказал сомнения в предложении США о конфискации замороженных российских активов и заявил, что необходимо выработать общие правила.

"Что касается предложения о конфискации [замороженных российских активов], которое я тоже слышу <...> в основном от США, я воспринимаю это предложение неохотно, потому что думаю, что нам нужны глобальные, одинаковые для всех правила игры. Мы должны быть уверены, что все юридически обосновано и не может повлиять на финансовую стабильность наших системных институтов, таких как евро", - заявил глава Минфина Бельгии в эфире Bloomberg Television.

"Что касается находящегося сейчас на рассмотрении предложения о налоге на непредвиденные доходы [с замороженных активов], мы можем продвинуться вперед и это позволит генерировать доходы для Украины", - также добавил он.

Ранее представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны - члены ЕС достигли политического соглашения о переходе к последнему этапу работы над возможностью использовать замороженные активы России для Украины.

Агентство Bloomberg сообщило 12 декабря 2023 года, что сообщество разработало схему использования доходов от реинвестирования замороженных суверенных активов России для финансирования Украины. Согласно документу, ЕК планирует в ходе реализации этой схемы выручить около €15 млрд до 2027 года. Самый большой объем таких активов - €191 млрд - заблокирован на международной площадке Euroclear в Бельгии, которая только за девять месяцев 2023 года получила с них прибыль в размере €3 млрд. На саммите сообщества 14-15 декабря лидеры ЕС, вопреки ожиданиям, не утвердили предложенный Еврокомиссией план.