Минсельхоз заявил о получении в 2023 году второго по объему в истории страны урожая зерна

Он составил примерно 147 млн тонн с учетом новых регионов, сообщил глава ведомства Дмитрий Патрушев

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Второй по объему в истории России урожай зерна получен в 2023 году - порядка 143 млн тонн, с новыми регионами - примерно 147 млн тонн. Об этом сообщил глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев, чьи слова приводятся в сообщении министерства.

"О результатах-2023: получен второй в истории страны урожай зерна. По предварительным данным, это порядка 143 млн тонн, а с новыми регионами - примерно 147 млн тонн", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

Как сообщило министерство, площадь озимых под урожай 2024 года составила 20 млн гектаров, что на 1 млн гектаров больше, чем годом ранее. "Перед уходом в зиму в хорошем и удовлетворительном состоянии находилось 96% посевов, что на уровне прошлого года", - добавляется в сообщении Минсельхоза.

Кроме того, в январе 2024 года российские аграрии уже закупили около 200 тыс. тонн удобрений, что соответствует уровню прошлого года. Семенами зерновых в целом по стране аграрии уже обеспечены более чем на 90%.

"Продолжается подготовка техники, средств защиты растений, топлива и семенного материала", - добавляется в сообщении министерства.

О прогнозе сбора зерна

Минсельхоз РФ ранее оценивал урожай зерна в РФ в 2023 году в 123 млн тонн, из которых 78 млн тонн пшеницы. В сентябре президент России Владимир Путин сообщил, что в 2023 году будет собран урожай зерновых в размере 130 млн тонн. Позже глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев отметил, что российские аграрии уже собрали более 123 млн тонн зерна, при этом прогноз по сбору зерна в 130 млн тонн точно будет выполнен.

В начале октября Патрушев заявил, что сбор зерна в России в 2023 году может достичь 135 млн тонн в чистом весе, из которых 90 млн тонн пшеницы. В октябре Минсельхоз России повысил прогноз по сбору зерна до 140 млн тонн.

Ранее Патрушев в интервью "Комсомольской правде" сообщил, что Минсельхоз повысил прогноз по сбору зерна в 2024 году, ожидается, что он составит не менее 142 млн тонн в чистом весе.